Grande Fratello Flaminia Romoli | Risentita e stupita dell' atteggiamento di Benedetta! Io sono sempre stata me stessa'

A distanza di una settimana dalla sua eliminazione dal gioco, Flaminia Romoli ha fatto un bilancio della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello, svelando il suo pensiero su alcuni concorrenti. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Flaminia Romoli: "Risentita e stupita dell'atteggiamento di Benedetta! Io sono sempre stata me stessa'"

