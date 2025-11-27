Grande Fratello a settembre non andrà in onda | l’indiscrezione

Grande Fratello: un settembre senza “porta rossa”? Cosa accadrà? Salta la prossima edizione. Per la prima volta dopo anni di rituali televisivi immutabili, il mese di settembre non sarà scandito dall’accensione delle telecamere più famose d’Italia. Il Grande Fratello, storicamente appuntamento fisso di inizio stagione, questa volta non tornerà in onda quando il calendario segna la fine dell’estate. Una scelta che rompe un’abitudine consolidata e che sta già alimentando curiosità, interrogativi e una certa nostalgia anticipata. Leggi anche L’Isola dei Famosi rischia di saltare, cosa è emerso Settembre è sempre stato il “capodanno” della televisione: nuovi programmi, nuove fiction, nuovi reality. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Grande Fratello, a settembre non andrà in onda: l’indiscrezione

Contenuti che potrebbero interessarti

Le inquiline riflettono sull’amore: “Quando meno te lo aspetti arriva” #GrandeFratello Guarda il video completo: mdst.it/Le-riflessioni… Vai su X

Grande Fratello. . Domenico a Benedetta: “Quando uscirai metterai in chiaro tutto quello che c’è mettere in chiaro” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Il-confronto-tra-Domenico-e-Benedetta - facebook.com Vai su Facebook

Giulia è la prima finalista del “Grande Fratello 2025” che anche ieri ha perso la sfida degli ascolti - Rasha si è difesa dalle accuse dell'ex fidanzato con cui ha vissuto una storia di otto anni e Omer e Jonas si sono confrontati di nuovo, senza chiarirsi ... Come scrive iodonna.it

Grande Fratello, chi sono i concorrenti al televoto e le anticipazioni - Attesa per il risultato del televoto che decreterà il primo finalista di questa edizione tra Francesca, Donatella, Giulia, Omer, Rasha e Simone. Riporta tg24.sky.it

Grande Fratello, le pagelle della prima puntata: Super Simo fantastica (8), il ricordo di Taricone (7) - C’era tanta curiosità attorno a questa prima puntata, andata in onda lunedì 29 settembre, sia per la nuova conduzione di ... Si legge su dilei.it