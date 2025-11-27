GP del Qatar Norris chiude i social e riparte | Nulla è cambiato nella mia testa

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota McLaren dopo la doppia squalifica di Las Vegas che ha riaperto il mondiale a favore di Verstappen: "Sappiamo di che cosa è capace. So che in tanti hanno detto cose su di me, ma fa parte del gioco". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

