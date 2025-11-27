Governo deciso | allo Stato l’oro di Bankitalia

Laverita.info | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vertice di maggioranza sulla manovra, ok all’emendamento sul controllo delle riserve auree: da gestire in nome del popolo italiano. La Bce di traverso: «Non ci hanno consultato». Affitti brevi, Maurizio Gasparr i rassicura: «L’aliquota resta al 21% fino a due appartamenti». 🔗 Leggi su Laverita.info

