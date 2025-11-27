Google ha iniziato a distribuire sui Pixel 10 la nuova modalità a basso consumo di Maps

Dopo la navigazione con Gemini e “i tuoi luoghi recenti”, prosegue il rollout delle numerose novità per Google Maps che Google ha annunciato nelle ultime settimane. Nelle ultime ore, gli utenti (in possesso di uno dei Pixel 10) stanno ricevendo la nuova modalità di risparmio energetico, annunciata dal colosso di Mountain View tra le novità del . L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google ha iniziato a distribuire sui Pixel 10 la nuova modalità a basso consumo di Maps

Argomenti simili trattati di recente

Hanno iniziato a rimuoverle da Google chiaramente, ma toglierle dai social è praticamente impossibile! - facebook.com Vai su Facebook

Google rinnova l’editor degli screenshot sui Pixel Studio - Google ha iniziato a distribuire il nuovo editor degli screenshot sviluppato con il supporto di Pixel Studio. Si legge su tecnoandroid.it

Google potenzia la funzione Pixel VIP: è in rollout la novità del Pixel Drop - Un'altra novità del Pixel Drop di novembre 2025 è in rollout per tutti gli utenti Pixel: dopo i pacchetti di temi, la nuova esperienza di My Pixel, il ... Lo riporta tuttoandroid.net

Aggiornamento Android di novembre: notifiche che si auto-organizzano, note di chiamata e scudo anti truffe, ma qualcuno resta fuori - Aggiornamento di novembre 2025 per Pixel: notifiche con riepiloghi e organizzatore, nuove funzioni anti-truffa e novità su Messaggi e Google Foto. Si legge su smartworld.it