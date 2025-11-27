Golpe in Guinea-Bissau arrestato il presidente

I militari hanno scoperto un piano di destabilizzazione che contemplava ''un tentativo di manipolazione dei risultati elettorali''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Golpe in Guinea-Bissau e presidente Umaro Sissoco Embalò arrestato dopo le elezioni, cosa sta succedendo - Caos in Guinea Bissau dopo le elezioni presidenziali: il presidente uscente Umaro Sissoco Embalò aveva rivendicato la vittoria, così come l'altro candidato ... Segnala virgilio.it

golpe guinea bissau arrestatoColpo di stato in Guinea-Bissau, arrestato il presidente Umaro Embaló - La presa di potere dei militari è avvenuta mentre i cittadini erano in attesa di conoscere i risultati delle elezioni che si sono tenute domenica 23. Secondo tg24.sky.it

golpe guinea bissau arrestatoGolpe in Guinea-Bissau, arrestato presidente Embaló: militari impongono coprifuoco - Secondo N’Canha, i militari, al lavoro per "un ritorno totale alla normalità costituzionale", hanno trovato un "deposito di armi". Lo riporta msn.com

