Golpe in Guinea-Bissau arrestato il presidente

I militari hanno scoperto un piano di destabilizzazione che contemplava ''un tentativo di manipolazione dei risultati elettorali''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Golpe in Guinea-Bissau, arrestato il presidente

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il Paese è sotto il controllo totale dell’esercito. I militari della Guinea Bissau hanno sospeso le elezioni, arrestato il presidente e chiuso le frontiere. Il golpe è avvenuto mentre i cittadini aspettavano i risultati ufficiali delle elezioni di domenica 23 novembre. Vai su X

Il golpe in Guinea-Bissau e il contagio. I militari prendono il potere. Ma ad averlo davvero nel paese sono Cina e Russia - facebook.com Vai su Facebook

Golpe in Guinea-Bissau e presidente Umaro Sissoco Embalò arrestato dopo le elezioni, cosa sta succedendo - Caos in Guinea Bissau dopo le elezioni presidenziali: il presidente uscente Umaro Sissoco Embalò aveva rivendicato la vittoria, così come l'altro candidato ... Segnala virgilio.it

Colpo di stato in Guinea-Bissau, arrestato il presidente Umaro Embaló - La presa di potere dei militari è avvenuta mentre i cittadini erano in attesa di conoscere i risultati delle elezioni che si sono tenute domenica 23. Secondo tg24.sky.it

Golpe in Guinea-Bissau, arrestato presidente Embaló: militari impongono coprifuoco - Secondo N’Canha, i militari, al lavoro per "un ritorno totale alla normalità costituzionale", hanno trovato un "deposito di armi". Lo riporta msn.com