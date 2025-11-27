I golfisti del DP World Tour danno il via ad un nuovo appuntamento che caratterizzerà il fine settimana. Spazio infatti all’ Australian PGA Championship (montepremi 2,5 milioni di dollari australiani), evento nato nel lontanissimo 1929 ed organizzato in coabitazione tra Tour europeo, PGA Tour of Australasia e OneAsia Tour. Prima giornata caratterizzata dalle cattive condizioni climatiche che hanno impedito la chiusura del round d’apertura. Guida la classifica la spagnolo Garcia Sebastian Rodriguez, che nelle 15 buche disputate ha piazzato 7 birdie senza commettere alcuna sbavatura. Per l’iberico due colpi di margine sull’australiano Daniel Gale, fermato alla buca 12 ed autore di una sensazionale hole-in-one al par 3 della 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, lo spagnolo Rodriguez al comando dell’Australian PGA Championship dopo la prima giornata