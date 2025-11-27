Gol Gimenez Atletico Madrid Inter il gran gol del difensore dei colchoneros gela gli entusiasmi nerazzurri

Inter News 24 Gol Gimenez Atletico Madrid Inter, la partita viene decisa da un terzo tempo importante su calcio d’angolo: i dettagli. Atletico Madrid ha trovato il gol decisivo al 90’+4? grazie a un colpo di testa potente di Gimenez, che ha superato tutti e ha battuto Sommer. Il gol è nato sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Griezmann, che ha trovato Gimenez in posizione ideale al centro dell’area. L’incornata del difensore ha sorpreso la retroguardia nerazzurra e ha siglato il sorpasso per l’Atletico Madrid, che ha finalmente concretizzato la sua pressione finale. Una rete che arriva a un minuto dal termine della partita, regalando alla squadra di Simeone i tre punti in una sfida molto combattuta, lasciando l’Inter con un grande rimpianto per aver ceduto nel finale. 🔗 Leggi su Internews24.com

