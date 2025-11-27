Inter News 24 Gol Gimenez Atletico Madrid Inter, la partita viene decisa da un terzo tempo importante su calcio d’angolo: i dettagli. Atletico Madrid ha trovato il gol decisivo al 90’+4? grazie a un colpo di testa potente di Gimenez, che ha superato tutti e ha battuto Sommer. Il gol è nato sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Griezmann, che ha trovato Gimenez in posizione ideale al centro dell’area. L’incornata del difensore ha sorpreso la retroguardia nerazzurra e ha siglato il sorpasso per l’Atletico Madrid, che ha finalmente concretizzato la sua pressione finale. Una rete che arriva a un minuto dal termine della partita, regalando alla squadra di Simeone i tre punti in una sfida molto combattuta, lasciando l’Inter con un grande rimpianto per aver ceduto nel finale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gol Gimenez Atletico Madrid Inter, il gran gol del difensore dei colchoneros gela gli entusiasmi nerazzurri