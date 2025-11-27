Goku incapace di cambiare | il motivo del suo successo come uno dei migliori dell anime

Nel panorama dell’animazione giapponese, pochi personaggi sono diventati così iconici e riconoscibili a livello globale come Goku di Dragon Ball. Questa figura è stata al centro di numerosi dibattiti, apprezzata per il suo carattere unico e il ruolo di protagonista in uno dei franchise più longevi e influenti nel mondo dell’anime. Nonostante l’appeal universale, Goku presenta alcuni tratti che alimentano critiche e discussioni tra i fan e gli appassionati.