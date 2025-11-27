Goku incapace di cambiare | il motivo del suo successo come uno dei migliori dell anime

Jumptheshark.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel panorama dell’animazione giapponese, pochi personaggi sono diventati così iconici e riconoscibili a livello globale come Goku di Dragon Ball. Questa figura è stata al centro di numerosi dibattiti, apprezzata per il suo carattere unico e il ruolo di protagonista in uno dei franchise più longevi e influenti nel mondo dell’anime. Nonostante l’appeal universale, Goku presenta alcuni tratti che alimentano critiche e discussioni tra i fan e gli appassionati.

Scopri altri approfondimenti

Facebook?Caro mister Paolo 'Goku' Vanoli, basta questa foto da far vedere ai tuoi ragazzi. Spiegare cosa successe. Se capiranno la storia, basterà questo per entrare in campo cazzuti e pronti a lottare su ogni pallone. Difendere con dignità, forza, onore e passione q - facebook.com Vai su Facebook

Cerca Video su questo argomento: Goku Incapace Cambiare Motivo