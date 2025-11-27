Global sumud flotilla la Svizzera chiede il conto agli attivisti che hanno ricevuto assistenza dopo l' abbordaggio di Israele
Il dipartimento federale degli Affari esteri ha inviato fatture fino a 1.047 franchi ai 20 cittadini svizzeri fermati da Israele. Nessun altro paese europeo ha adottato misure simili: Spagna e Italia avevano inviato navi militari di scorta. 🔗 Leggi su Wired.it
