Gli studenti vogliono di nuovo silenziare Calenda Fuori dall' università i signori della guerra | GUARDA
Questa mattina, il segretario di Azione Carlo Calenda è stato oggetto di una contestazione da parte degli studenti del collettivo Cambiare Rotta dell'Università degli Studi di Milano. L'ex ministro ha partecipato ad un evento dal titolo "Capitalismo liberale o libertà senza capitalismo?" organizzato nell'ateneo dall'associazione studentesca Unilab Unimi. Nell'avvicinarsi all'aula è stato intercettato da un gruppo di una decina di studenti di Cambiare Rotta i quali, esibendo uno striscione, hanno tentato di impedire che raggiungesse l'aula e intonato cori come: "Fuori Calenda dall'università" e "I signori della guerra siete voi". 🔗 Leggi su Iltempo.it
