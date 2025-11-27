le nuove uscite di inediti di amici 25: cronologia e anticipazioni. In questa edizione di Amici vengono presentati diversi brani inediti interpretati dagli studenti del talent show. La diffusione delle nuove tracce è stata molto attesa dagli appassionati. Le canzoni, accompagnate da apposite copertine e identificate dagli autori, sono state rese disponibili su tutte le principali piattaforme digitali a partire dalla mezzanotte del 28 novembre. La pubblicazione di questi brani rappresenta un momento importante, in quanto permette al pubblico di conoscere meglio il lato artistico dei partecipanti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Gli inediti di amici 25 scopri le copertine e gli autori delle nuove canzoni