Gli avengers più sottovalutati e sottostimati secondo gli esperti

Nel vasto universo dei supereroi Marvel, alcuni membri degli Avengers sono soggetti a opinioni polarizzate da parte dei fan. Se da un lato alcuni sono amati per le loro abilità e personalità, altri invece ricevono un trattamento ingiusto, spesso per stereotipi o scelte narrative discutibili. In questo approfondimento, si analizzeranno otto personaggi che, benché troppo criticati, meritano una rivalutazione e una chance di riscatto. i personaggi troppo criticati degli Avengers. red hulk, alias generale thaddeus "thunderbolt" ross. Introdotto come versione alternativa dell'#hulk#, Red Hulk è stato per molto tempo un personaggio di grande impatto, ma poi è caduto nell'ombra dei fandom.

