gli agriturismi celebrano il carnaroli tre giorni dedicati al re dei risi

Una tre giorni di festa con gli agriturismi di Terranostra Lombardia per celebrare il Carnaroli, il re dei risi, che compie 80 anni. Da domani a domenica da Brescia a Cremona, da Varese a Milano ovviamente senza dimenticare Pavia a farla da padrone saranno "Le vie del riso Carnaroli", un’iniziativa in programma che mira a far conoscere e apprezzare ai consumatori il vero Carnaroli da Carnaroli pavese, coltivato da semente certificata: un riso di varietà in purezza con caratteristiche uniche. "Sono una cinquantina gli agriturismi che in tutta la Lombardia aderiscono al fine settimana dedicato al Carnaroli – precisa la Coldiretti regionale – pronti a preparare risotti nelle più svariate versioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

