Gli acquisti mancati di Vendola
Spiace per il povero Nichi Vendola, rimasto senza seggio. Ma, paradossalmente, la cosa suona a suo onore. Si poteva mai immaginare, infatti, che lo stesso uomo il quale aveva avuto tanto pelo sullo stomaco non da adottare, ma da comprarsi un bambino in Canada, non ne avesse altrettanto per comprarsi mezzo chilo di preferenze in Puglia?. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
C’è un filo sottile, quasi invisibile, che unisce le ultime due campagne acquisti della Juventus. Un filo che si srotola tra aspettative, timori, ambientamenti mancati e un sospetto che torna come un temporale mai del tutto dissolto. ? Koopmeiners – non si è am - facebook.com Vai su Facebook
Gli acquisti mancati di Vendola - Spiace per il povero Nichi Vendola, rimasto senza seggio. Come scrive ilfoglio.it
Nichi Vendola di AVS fuori dagli eletti al Consiglio regionale in Puglia, flop clamoroso: "Che disastro" - La mancata elezione di Nichi Vendola evidenzia il crollo di AVS in Puglia: le strategie che hanno ridotto gli eletti nel nuovo Consiglio regionale ... Segnala virgilio.it