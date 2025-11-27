Spiace per il povero Nichi Vendola, rimasto senza seggio. Ma, paradossalmente, la cosa suona a suo onore. Si poteva mai immaginare, infatti, che lo stesso uomo il quale aveva avuto tanto pelo sullo stomaco non da adottare, ma da comprarsi un bambino in Canada, non ne avesse altrettanto per comprarsi mezzo chilo di preferenze in Puglia?. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Gli acquisti mancati di Vendola