Giuseppe De Mita si è dimesso dal cda di Cinecittà

Giuseppe De Mita ha rassegnato le proprie dimissioni dal consiglio d’amministrazione di Cinecittà. A dare la notizia della sua uscita dal cda sono stati il presidente Antonio Saccone e l’amministratore delegato Manuela Cacciamani. Il primo ha dichiarato: «Desidero ringraziare il consigliere De Mita, per il lavoro svolto in seno al nostro Consiglio di Amministrazione. Il suo contributo è stato prezioso in virtù della sua professionalità e della sua abnegazione». La seconda, invece, ha aggiunto: «Giuseppe De Mita ha accompagnato la Società in una stagione di trasformazione e crescita, collaborando in sfide complesse con vera competenza e senso del suo ruolo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

