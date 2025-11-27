Giulia Versari Forza Italia | Auto in piazza non risolutive volevamo allargare il discorso
Giulia Versari, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, anche voi non eravate presenti in aula quando si sarebbe dovuto discutere della mozione sulle auto in piazza. Come risponde alle polemiche? "Noi siamo stati presenti al gran completo per gran parte della seduta. Io, personalmente, mi sono dovuta allontanare per motivi di lavoro durante la pausa a metà seduta, ma i nostri scranni erano comunque occupati da Alberto Gentili e da Vinicio Pala: quest’ultimo è rimasto fino alla fine, uscendo infatti dall’aula insieme ai colleghi di centrodestra". Quando è stato deciso di abbandonare l’aula per non discutere la mozione dell’opposizione? "La decisione l’avevamo presa in seguito alla riunione dei capigruppo che precede il consiglio comunale: lì non era stato accettato di poter discutere anche la nostra mozione che allargava il discorso a tutto il centro storico ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
