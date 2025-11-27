Giugliano tentata rapina con la paletta della Finanza | scarcerato Alessandro Pastore

Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali ad Alessandro Pastore, giuglianese classe ’96, arrestato nei mesi scorsi dopo un inseguimento rocambolesco tra le strade di Giugliano. Il giovane, difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, potrà ora scontare la pena lavorando presso un’impresa di pulizie di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, tentata rapina con la paletta della Finanza: scarcerato Alessandro Pastore

