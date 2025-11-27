Oggi a Radio Crc, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, l’economista Alessandro Giudice ha commentato il nuovo regolamento sul Fair Play finanziario e la situazione del Napoli, spiegando l’impatto del costo del lavoro allargato e le possibili conseguenze sulle società italiane. Le parole di Giudice. «Il costo del lavoro allargato è uno dei tre indicatori che saranno introdotti dalle norme federali insieme agli indicatori di liquidità e solidità, nell’ambito del regolamento sul Fair Play finanziario. Con questa misura la Figc si avvicina alle regole economiche della Uefa sulla gestione finanziaria dei club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Giudice: «ho perplessità sul calcolo degli ammortamenti del Napoli, vediamo come si comporterà la Figc»