Gioventù bruciata? No creativa
Molto spesso, girando per le nostre strade e le nostre città, capita di incrociare giovani vestiti in modo assai eccentrico, con i capelli lunghi o i “dread”, con i piercing in parti del corpo quasi impressionanti, per non parlare ovviamente dei tatuaggi. Alcune persone al primo pensiero giudicano questi ragazzi un po’ come degli emarginati . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Argomenti simili trattati di recente
GIOVENTU’ BRUCIATA GIOVENTU' BRUCIATA 1) L’Edo stava seduto su una panchina del lungo lago e stava riflettendo su di sé, se lungo i 18 anni della sua vita avesse fatto qualcosa - facebook.com Vai su Facebook