Giovanni Morbin a Verona un trittico espositivo | tra periferia e centro tra gesto pensiero e sospensione
Sabato 29 novembre, alle ore 11, i Musei Civici di Verona raccolgono la doppia inaugurazione delle mostre personali di Giovanni Morbin, Ozionismo negli spazi del Museo Lapidario Maffeiano e Manie presso il Museo Archeologico al Teatro Romano. Le due esposizioni completano il trittico di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
