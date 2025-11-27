Giovanni Morbin a Verona un trittico espositivo | tra periferia e centro tra gesto pensiero e sospensione

Sabato 29 novembre, alle ore 11, i Musei Civici di Verona raccolgono la doppia inaugurazione delle mostre personali di Giovanni Morbin, Ozionismo negli spazi del Museo Lapidario Maffeiano e Manie presso il Museo Archeologico al Teatro Romano. Le due esposizioni completano il trittico di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

