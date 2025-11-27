Giovanni Alongi primo angiologo in Europa a ricevere il Business Elite Award under 40
È il primo medico angiologo in Europa ad aver ricevuto il "Business Elite Award 2025", prestigioso riconoscimento made in New York che ogni anno mette in luce eccellenze professionali di vari settori e Paesi: il siciliano Giovanni Alongi è stato premiato a Roma, nella suggestiva cornice dello.
