Giovanni Alongi primo angiologo in Europa a ricevere il Business Elite Award under 40

Palermotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il primo medico angiologo in Europa ad aver ricevuto il “Business Elite Award 2025”, prestigioso riconoscimento made in New York che ogni anno mette in luce eccellenze professionali di vari settori e Paesi: il siciliano Giovanni Alongi è stato premiato a Roma, nella suggestiva cornice dello. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

