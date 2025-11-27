Giovanissimo motociclista ferito dopo il tamponamento con un' auto accanto al Braglia

Pochi minuti prima delle 14.30 di questo pomeriggio si è verificato un incidente lungo viale Montecuccoli, proprio accanto allo stadio ‘Braglia’. Una moto avrebbe tamponato un'auto che precedeva in direzione di viale Monte Kosica, ma solo gli accertamenti della Polizia Locale potranno chiarire. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

