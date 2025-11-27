giovani e teatro a colloquio alla malatestiana

Teatro e mondo giovanile: un dialogo possibile? Questa la tematica sulla quale si confronteranno in un incontro pubblico alcuni docenti scolastici e di teatro. L’appuntamento è fissato per domani alle 16.30, alla Sala lignea della Malatestiana, per iniziativa di Piccolo Mondo odv e Fidapa Cesena Malatesta, in occasione della Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza. Relazioneranno: Ghennadi Guiducci, insegnante e scrittore, su "Teatro dell’infanzia: corpi, parole, libertà"; Donatella Missirini, insegnante di musica e teatro, presidente de ‘I Mercanti di Sogni’ su "Teatro: quali panni indossare quando i tuoi ti stanno stretti?"; Luciana Berretti, insegnante di lettere e teatro con "Cominciare da piccoli: l’esperienza di Elisabetta Turroni" e Raffaella Sintoni, insegnante di inglese e teatro, su "Multilinguismo e teatro: esperienze europee e non solo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

