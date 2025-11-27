Giovani e teatro a colloquio alla Malatestiana
Teatro e mondo giovanile: un dialogo possibile? Questa la tematica sulla quale si confronteranno in un incontro pubblico alcuni docenti scolastici e di teatro. L’appuntamento è fissato per domani alle 16.30, alla Sala lignea della Malatestiana, per iniziativa di Piccolo Mondo odv e Fidapa Cesena Malatesta, in occasione della Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza. Relazioneranno: Ghennadi Guiducci, insegnante e scrittore, su "Teatro dell’infanzia: corpi, parole, libertà"; Donatella Missirini, insegnante di musica e teatro, presidente de ‘I Mercanti di Sogni’ su "Teatro: quali panni indossare quando i tuoi ti stanno stretti?"; Luciana Berretti, insegnante di lettere e teatro con "Cominciare da piccoli: l’esperienza di Elisabetta Turroni" e Raffaella Sintoni, insegnante di inglese e teatro, su "Multilinguismo e teatro: esperienze europee e non solo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
troverete tante attività a teatro: - Teatro Giovani Teatro Pirata - facebook.com Vai su Facebook
Giovani e teatro a colloquio alla Malatestiana - Questa la tematica sulla quale si confronteranno in un incontro pubblico alcuni docenti scolastici e di teatro. Riporta ilrestodelcarlino.it
Sagra malatestiana, spazio ai giovani - Domani al teatro Galli andrà in scena l’Orchestra Play Different, con due concerti alle 15 e alle 17 ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Latella: «Ai giovani del teatro dico: imparate ad aspettare» - Antonio Latella è tornato a Venezia, alla Biennale Teatro, che aveva diretto dal 2017 al 2020, con un progetto speciale dedicato ai giovani talenti. Riporta ilmattino.it