Giovani donne costrette a prostituirsi | emesse condanne per oltre un secolo
LECCE – La pena più pesante, 19 anni di reclusione, è stata inflitta all’imputato ritenuto a capo dell’organizzazione accusata di associazione a delinquere finalizzata alla tratta di essere umani, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (anche minorile) e sequestro di persona. In. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Sei #giovanidonne riscrivono la storia. Negli USA oggi è il Giorno del Ringraziamento. Sinonimo di buon cibo, tacchini, gratitudine, tempo in famiglia. Ma quel giorno è, per la popolazione #nativaamericana, un giorno di dolore e ingiustizia. Dal momento che l - facebook.com Vai su Facebook
Questa settimana tre giovani donne per l’appuntamento con il #Pldtalks Moderate da Victor Rasetto (segreteria nazionale @Partito_Libdem), la nostra Responsabile Ue Elena Buratti e la nostra Responsabile Esteri Alessandra Franzi dialogano a tutto campo Vai su X
“Ti amo, andiamo in Italia insieme”: finti fidanzati adescavano donne in Romania, poi le costringevano a prostituirsi - Ventuno persone sono state arrestate in un'operazione congiunta tra la polizia italiana e quella romena, con l'accusa di fare parte di un'organizzazione ... Riporta msn.com