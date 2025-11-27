Giovane trovato senza vita in casa | ipotesi gesto volontario

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato trovato privo di vita nella sua abitazione situata al centro di Avellino. SI tratta di un giovane di nazionalità straniera le cui generalità non sono state rese note e nemmeno i dettagli della vicenda, anche se dai privi rlievi si tratterebbe si un gesto autolesionistico. Ad allartare le forze dell’ordine, poco dopo l’ora di pranzo i residente di un palazzo tra Via Stanislao Esposito e Via Tagliamento, nei pressi del Palazzo di Giustizia e all’arrivo dei Militari con i sanitari del 118 la macabra scoperta: il corpo era senza vita. Si attendono aggiornamenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

