Giovane trovato senza vita in casa | ipotesi gesto volontario
Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato trovato privo di vita nella sua abitazione situata al centro di Avellino. SI tratta di un giovane di nazionalità straniera le cui generalità non sono state rese note e nemmeno i dettagli della vicenda, anche se dai privi rlievi si tratterebbe si un gesto autolesionistico. Ad allartare le forze dell’ordine, poco dopo l’ora di pranzo i residente di un palazzo tra Via Stanislao Esposito e Via Tagliamento, nei pressi del Palazzo di Giustizia e all’arrivo dei Militari con i sanitari del 118 la macabra scoperta: il corpo era senza vita. Si attendono aggiornamenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Francolise #Carinola - Trovato morto in Spagna, a Barcellona, il giovane scomparso Rocco Amato: nessuna certezza sulle cause della morte. #Cronaca #Morto #Barcellona #Scomparso #Cause #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Era scomparso da tre giorni, un giovane del Casertano trovato morto a Barcellona #barcellona #spagna #giovanescomparso #27novembre Vai su X
FRANCOLISE IN LACRIME - Tragedia a Barcellona, il giovane Rocco trovato senza vita - 09:58:44 Una notizia che ha lasciato senza parole l’intera comunità di Francolise, in particolare la frazione di Sant’Andrea del Pizzone: Rocco Amato, giovane residente del posto, è stato ritrovato se ... Come scrive casertafocus.net
Dramma nel Casertano, Rocco Amato trovato senza vita: era scomparso a Barcellona - Rocco Amato, giovane originario della frazione di Sant’Andrea del ... Scrive internapoli.it
Trovato morto Rocco Amato: era scomparso da tre giorni - Il corpo senza vita del giovane, originario della provincia di Caserta, è stato rinvenuto a Barcellona, in Spagna, dove viveva da alcuni anni. Secondo today.it