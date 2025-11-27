' Giornate di valorizzazione' visite guidate alla Villa tardoantica di Faragola

27 nov 2025

In occasione delle ‘Giornate di valorizzazione’, sabato 29 novembre ad Ascoli Satriano sarà possibile visitare l'area del complesso termale della villa tardoantica di Faragola dove sono in corso le attività di restauro finanziate dalla Regione Puglia a seguito del rovinoso incendio avvenuto nel. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

