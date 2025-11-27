' Giornate di valorizzazione' visite guidate alla Villa tardoantica di Faragola

In occasione delle ‘Giornate di valorizzazione’, sabato 29 novembre ad Ascoli Satriano sarà possibile visitare l'area del complesso termale della villa tardoantica di Faragola dove sono in corso le attività di restauro finanziate dalla Regione Puglia a seguito del rovinoso incendio avvenuto nel. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - 'Giornate di valorizzazione', visite guidate alla Villa tardoantica di Faragola

Argomenti simili trattati di recente

Il 25 novembre 2025, in occasione delle Giornate FAI, alcuni studenti del Liceo Scientifico Enrico Fermi hanno avuto l'opportunità di vivere un’esperienza straordinaria all’insegna della cultura e della valorizzazione del territorio. Le classi 4A e 4D, accompagn - facebook.com Vai su Facebook

Nelle Giornate FAI per le Scuole i ragazzi saranno i ciceroni nelle visite guidate - Quella dal 25 al 28 novembre sarà la settimana delle “ Giornate FAI per le Scuole”, un grande evento nazionale interamente dedicato al mondo della Scuola. Da tp24.it

Giornate FAI per le Scuole 2025: in Veneto la XIV edizione tra arte, storia e partecipazione attiva - Una settimana di visite speciali, apprendimento attivo e protagonismo studentesco per scoprire e valorizzare il patrimonio culturale del Veneto e dell’Italia ... Scrive ilnuovoterraglio.it

Castelvetrano, dal 25 al 28 novembre “Giornate FAI per le Scuole” - Si svolgeranno nella settimana dal 25 al 28 Novembre in tutta Italia le Giornate FAI per le Scuole, evento nazionale interamente dedicato al mondo della Scuola ... Scrive castelvetranonews.it