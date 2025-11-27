Giornata Parkinson centri neurologici aperti e passeggiata inclusiva di Limpe
(Adnkronos) – La passeggiata inclusiva 'Un passo per il Parkinson' e oltre 90 centri neurologici specializzati che in tutta Italia apriranno le porte a pazienti con Parkinson, familiari e cittadini, offrendo consulenze, informazioni scientifiche e attività gratuite per approfondire la conoscenza della malattia e delle terapie disponibili. E' l'iniziativa promossa in occasione della Giornata nazionale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
GIORNATA NAZIONALE PARKINSON: FERRARA IN PRIMA LINEA CON UNA PASSEGGIATA E UN INCONTRO INFORMATIVO SUL PDTA PROVINCIALE . Leggi qui la notizia tinyurl.com/2eerajfa Vai su X
SABATO 29 NOVEMBRE 2025 – GIORNATA NAZIONALE PER IL PARKINSON Fondazione Poliambulanza partecipa alla Giornata Nazionale Parkinson, promossa da Fondazione LIMPE per il Parkinson ETS con il patrocinio di LIMPE-DISMOV ETS e in colla - facebook.com Vai su Facebook
Giornata Parkinson, centri neurologici aperti e passeggiata inclusiva di Limpe - La passeggiata inclusiva 'Un passo per il Parkinson' e oltre 90 centri neurologici specializzati che in tutta Italia apriranno le porte ... tuobenessere.it scrive
Anche Roma fa Un Passo per il Parkinson con Fondazione LIMPE - Sabato 29 novembre si celebra la Giornata Nazionale Parkinson, promossa da Fondazione LIMPE per il Parkinson ETScon ... Scrive lagone.it
Giornata Nazionale Parkinson, le iniziative a Brescia - Una giornata nazionale dedicata alla consapevolezza, al sostegno e al ruolo centrale dell’attività fisica nella gestione del Parkinson, con iniziative diffuse anche nel Bresciano. Riporta quibrescia.it