Giornata nazionale Parkinson | tutte le iniziative a Reggio Calabria
Sabato 29 novembre si celebra la Giornata nazionale Parkinson, promossa da Fondazione Limpe per il Parkinson ETS con il patrocinio della Società Italiana Parkinson e Disordini del Movimento – Limpe-Dismov Ets, per sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni su una malattia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Scopri altri approfondimenti
In occasione della Giornata Nazionale del Parkinson, del 29 Novembre, grazie alla collaborazione delle realtà attive sul territorio bergamasco, sono state organizzate diverse iniziative, cliniche, di informazione e sensibilizzazione, aperte a tutti i cittadini: · - facebook.com Vai su Facebook
L’ #Inail celebra la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole con la 10ma edizione del Dossier scuola. La pubblicazione raccoglie progetti e iniziative su salute e sicurezza nel mondo della scuola dedicati a studenti e operatori sistema educativo. bit.ly/3 Vai su X
Anche Roma fa Un Passo per il Parkinson con Fondazione LIMPE - Sabato 29 novembre si celebra la Giornata Nazionale Parkinson, promossa da Fondazione LIMPE per il Parkinson ETScon ... Si legge su lagone.it
Sabato 29 novembre è la Giornata Nazionale Parkinson. All’Ospedale di Ravenna un seminario: 800 le diagnosi di Parkinson in provincia - Il Parkinson è una malattia complessa a cui viene dedicata da 14 anni la GIORNATA NAZIONALE PARKINSON negli oltre 100 centri specializzati, l’ultimo ... Lo riporta ravennanotizie.it
Giornata Nazionale Parkinson: passeggiate inclusive e iniziative con Fondazione LIMPE - Sabato 29 novembre si celebra la Giornata Nazionale Parkinson, promossa da Fondazione LIMPE per il Parkinson ETS ... Lo riporta laquilablog.it