Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne | due incontri con la Polizia di Stato

Salernotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, presso l’università degli Studi di Salerno, la Polizia di Stato in collaborazione il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, il Comitato pari opportunità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

giornata internazionale per l8217eliminazione della violenza contro le donne due incontri con la polizia di stato

© Salernotoday.it - Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: due incontri con la Polizia di Stato

Leggi anche questi approfondimenti

giornata internazionale l8217eliminazione violenzaOggi, 25 novembre è la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.” Eurosofia sempre in prima linea per la prevenzione del fenomeno - La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, rappresenta per la scuola un momento fondamentale di educazione, prevenzione e responsabilizza ... Si legge su orizzontescuola.it

giornata internazionale l8217eliminazione violenzaGiornata internazionale contro la violenza sulle donne - Il 25 novembre torna la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: un momento di memoria, consapevolezza e azione. tuttogreen.it scrive

giornata internazionale l8217eliminazione violenzaGiornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne: Storia, Importanza e Come Fare la Diferenza - Approfondisci le origini di questa giornata di sensibilizzazione e il suo impatto sociale, scoprendo come q ... Riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Internazionale L8217eliminazione Violenza