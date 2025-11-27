Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità il 3 dicembre l’incontro al Rettorato

Messinatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Messina e l'Università degli Studi di Messina annunciano congiuntamente un evento dedicato alla Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che si terrà mercoledì 3 dicembre, a partire dalle ore 9:00, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

giornata internazionale delle persone con disabilit224 il 3 dicembre l8217incontro al rettorato

© Messinatoday.it - Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il 3 dicembre l’incontro al Rettorato

News recenti che potrebbero piacerti

giornata internazionale persone disabilit224Giornata Internazionale delle persone con disabilità, 3 dicembre - Il 3 dicembre di ogni anno si celebra la giornata internazionale delle persone con disabilità, una ricorrenza istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite per ... Si legge su napolivillage.com

giornata internazionale persone disabilit224Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità - In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, mercoledì 3 dicembre, presso la Manica Lunga del Castello del Monferrato, si terranno due iniziative, accessibili liberamente e ... ilmonferrato.it scrive

giornata internazionale persone disabilit224Giornata internazionale delle persone con disabilità. Russi celebra il 3 dicembre con iniziative dedicate all’inclusione e al futuro dei più giovani - Dal 1992, ogni 3 dicembre, la Giornata internazionale delle persone con disabilità richiama l’attenzione globale sul diritto a una società più inclusiva, ... Segnala ravennanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Internazionale Persone Disabilit224