Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità il 3 dicembre l’incontro al Rettorato
Il Comune di Messina e l'Università degli Studi di Messina annunciano congiuntamente un evento dedicato alla Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che si terrà mercoledì 3 dicembre, a partire dalle ore 9:00, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Una luce contro la violenza. In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne abbiamo acceso tre punti simbolici della nostra città, per richiamare l’attenzione sulla tutela delle persone e sulla diffusione di una maggi - facebook.com Vai su Facebook
Quasi 4 milioni e il 22% per il film pluripremiato e campione d’incassi #CèAncoraDomani di Paola Cortellesi, proposto su Rai 1 nella Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. Stravince la serata ed è il film più visto della stag Vai su X
Giornata Internazionale delle persone con disabilità, 3 dicembre - Il 3 dicembre di ogni anno si celebra la giornata internazionale delle persone con disabilità, una ricorrenza istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite per ... Si legge su napolivillage.com
Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità - In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, mercoledì 3 dicembre, presso la Manica Lunga del Castello del Monferrato, si terranno due iniziative, accessibili liberamente e ... ilmonferrato.it scrive
Giornata internazionale delle persone con disabilità. Russi celebra il 3 dicembre con iniziative dedicate all’inclusione e al futuro dei più giovani - Dal 1992, ogni 3 dicembre, la Giornata internazionale delle persone con disabilità richiama l’attenzione globale sul diritto a una società più inclusiva, ... Segnala ravennanotizie.it