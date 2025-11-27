Giornata delle persone scomparse in provincia un miglioramento nei risultati delle attività di ritrovamento
Iniziative in vista della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, il prossimo 13 dicembre a FossacesiaA tal proposito, una riunione si è svolta in Comune, su impulso del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e a seguito della nota della Prefettura di Chieti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
