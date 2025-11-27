Giornata della disabilità Dall’arte agli appartamenti Eventi e prove di inclusione
Le cento torri si preparano ad accogliere la Giornata internazionale delle persone con disabilità che vedrà in campo tanti momenti capaci di svilupparsi non soltanto attorno alla ricorrenza del 3 dicembre. "In realtà le iniziative programmate inizieranno questo sabato e andranno avanti fino all’11 dicembre – spiega il vicesindaco Massimiliano Brugni -. Ormai da diverso tempo c’è una bella sinergia con la Consulta per la disabilità e tutte le associazioni del territorio. Sarà l’occasione per affrontare questo tema a 360 gradi. Quest’anno avremo il prezioso supporto dell’Ast con cui avremo un incontro mercoledì 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
