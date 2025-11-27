Giornata anticamorra a Monterusciello Gigi D' Alessio ai ragazzi | Non inseguite l’illusione del tutto e subito

Napolitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La platea del Palatrincone di Monterusciello, quasi duemila studenti, ha accolto stamattina Gigi D'Alessio per la Giornata anticamorra promossa dal Comune di Pozzuoli insieme all’Osservatorio per la legalità e all’associazione Unica. L’artista ha parlato a lungo con i giovani, lanciando un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Giornata anticamorra a Monterusciello, Gigi D'Alessio ai ragazzi: "Non inseguite l’illusione del tutto e subito"

