Giornata anticamorra a Monterusciello Gigi D' Alessio ai ragazzi | Non inseguite l’illusione del tutto e subito
La platea del Palatrincone di Monterusciello, quasi duemila studenti, ha accolto stamattina Gigi D'Alessio per la Giornata anticamorra promossa dal Comune di Pozzuoli insieme all’Osservatorio per la legalità e all’associazione Unica. L’artista ha parlato a lungo con i giovani, lanciando un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il grande cuore di @gigidalessioreal che canta per i ragazzi delle scuole di Pozzuoli in occasione della giornata anticamorra - facebook.com Vai su Facebook
Celebrata nel Napoletano giornata anticamorra con Gigi D'Alessio - "Non state dietro ai social, vi trasmettono messaggi fake al novanta per cento: privilegiate sempre la via reale, non smettete mai di inseguire i vostri sogni": l'ha ripetuto più volte Gigi D'Alessio, ... Segnala ansa.it
A Pozzuoli, la Giornata Anticamorra 2025: Gigi D’Alessio e ospiti d’eccezione insieme per la legalità - Trincone – Pozzuoli ospiterà la Giornata Anticamorra, un appuntamento di grande valore civile che vedrà la partecipazione straor ... Lo riporta napolitoday.it
A Pozzuoli la “Giornata anticamorra” (VIDEO) - Un palazzetto quello di Pozzuoli gremito stamattina grazie all’iniziativa portata avanti da Catello Maresca. Scrive napolivillage.com