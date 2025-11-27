Giornalisti | assemblea de Il Tirreno sfiducia il direttore Anche per il caso Manetti Ast al fianco dei colleghi
L'assemblea de "Il Tirreno", ha sfiduciato, con 38 voti su 44 votanti, il direttore responsabile Cristiano Marcacci. I motivi sono illustrati nel documento condiviso da Cdr e corpo redazionale. L'Associazione Stampa Toscana è al fianco dei colleghi, pronta a sostenerli, anche legalmente, nelle iniziative sindacali che intenderanno nuovamente intraprendere
