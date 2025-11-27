Giornalisti | assemblea de Il Tirreno sfiducia il direttore Anche per il caso Manetti Ast al fianco dei colleghi

Firenzepost.it | 27 nov 2025

L'assemblea de "Il Tirreno", ha sfiduciato, con 38 voti su 44 votanti, il direttore responsabile Cristiano Marcacci. I motivi sono illustrati nel documento condiviso da Cdr e corpo redazionale. L'Associazione Stampa Toscana è al fianco dei colleghi, pronta a sostenerli, anche legalmente, nelle iniziative sindacali che intenderanno nuovamente intraprendere L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

