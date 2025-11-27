Giornalista molestata in diretta tv da un gruppo di tifosi | il gesto subito è vergognoso

Duda Dalponte è la reporter brasiliana che ha denunciato l'aggressione avvenuta durante un collegamento. Stava raccontando l'attesa e la partenza dei tifosi per la finale di Copa Libertadores. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un impero di palazzi, appartamenti, negozi e chiese storiche. E un’inchiesta che sfiora l’Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede per via di un noto sacerdote-giornalista indagato per presunte molestie a un collega - facebook.com Vai su Facebook

1/2 Ci siamo fatti spiegare i diritti umani da quelli che godono quando l’Iran rapisce una giornalista. E augurano la morte al presidente della Repubblica italiana che cita la giornalista nel discorso di Capodanno. Ci siamo fatti spiegare le molestie dagli indagati Vai su X

Giornalista di CalcioNapoli24 Tv aggredito in diretta da tifosi viola - Un giornalista e un cameraman di 'CalcioNapoli24 Tv' sono stati aggrediti e insultati a Firenze al termine dell'incontro vinto dal Napoli contro la Fiorentina. Da video.corriere.it

Giornalista e cameraman di CalcioNapoli24 aggrediti in diretta dopo Fiorentina-Napoli - Un giornalista e un cameraman di CalcioNapoli24 sono stati aggrediti e insultati a Firenze dopo la vittoria del Napoli sulla Fiorentina. blitzquotidiano.it scrive

Antinelli in diretta tv col fiocco nero per Italia-Israele: “È per i giornalisti morti per raccontare il genocidio” - In diretta tv, al termine della partita vinta dall'Italia contro Israele, il giornalista della Rai spiega anche perché ha messo quel ... Da fanpage.it