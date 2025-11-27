Giorgio Pasotti | Se la mia vita finisse ora

Dal nuovo romanzo Ora alla serie L’appartamento sold out, passando per una regia cinematografica fresca di chiusura: Giorgio Pasotti racconta il suo presente. Tra bilanci, bivi, notti insonni e una leggerezza «che arriva solo quando smetti di prenderti troppo sul serio». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Giorgio Pasotti: «Se la mia vita finisse ora»

Leggi anche questi approfondimenti

Tra crisi degli alloggi e integrazione, ma col sorriso. Con Giorgio Pasotti, "L'appartamento sold out" una favola moderna sull'accettazione di sè e degli altri. Disponibile dal 28 novembre su #RaiPlay. #RadiocorriereTv https://bit.ly/4240k6Q #lappartamentosol - facebook.com Vai su Facebook

Il secondo appuntamento al Carbonetti di Broni sarà venerdì 21 novembre con Giorgio Pasotti, diretto da Alessandro Gassmann, in “Racconti disumani”. Un viaggio nell’universo kafkiano, tra metamorfosi fisiche e morali, in cui l’attore, da solo in scena, d… ift.tt Vai su X

Giorgio Pasotti: «Se la mia vita finisse ora» - Dal nuovo romanzo Ora alla serie L’appartamento sold out, passando per una regia cinematografica fresca di chiusura: Giorgio Pasotti racconta il suo presente. Scrive vanityfair.it

Giorgio Pasotti: «Vorrei concludere la vita con Claudia. La differenza di età? Non si sente, anche se vado a dormire alle 9 e mezza» - Quando Giorgio Pasotti parla a Oggi dell’Otello che dirige e che interpreta nei panni di Jago è orgoglioso. Lo riporta ilmattino.it

Pasotti, L'Appartamento sold out tra periferia e integrazione - Temi attuali, come l'integrazione, la crisi degli alloggi, la periferia, ma il tutto "senza stereotipi' anzi puntando sulla commedia, sul sentimento e dando a ogni personaggio di un cast corale, come ... Si legge su ansa.it