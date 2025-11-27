Giorgia Meloni | Schlein ad Atreju? Accetto il confronto ma ci sarà anche Conte
Elly Schlein ad Atreju? Ma ad alcune condizioni. Almeno questa è la richiesta avanzata dalla leader del Pd che vuole un confronto diretto con Giorgia Meloni. La risposta della premier non è tardata ad arrivare ed è diretta e chiara. Con una nota pubblicata sui social, Giorgia Meloni accetta il confronto con la segretaria dem ma vuole anche un faccia a faccia con Conte (insieme a Schlein): "Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
