Giorgia Meloni non ha uno stipendio da 284 mila euro all’anno

Il 9 novembre 2025 è circolato sui social un thread secondo cui Giorgia Meloni, in quanto Presidente del Consiglio, percepirebbe uno stipendio annuale di 284.798 euro, 23.733 euro al mese, 5.476 euro a settimana e 1.095 euro al giorno. Il post cita la “busta paga” mensile del Premier, eppure, la cifra indicata non corrisponde allo stipendio istituzionale né riflette la realtà dei compensi di Meloni. Si tratta infatti di un valore estrapolato dalle dichiarazioni dei redditi 2023, quindi relative al 2022, del reddito imponibile, ben diverso dallo stipendio da Presidente del Consiglio. Per chi ha fretta. 🔗 Leggi su Open.online

