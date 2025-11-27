ABBONATI A DAYITALIANEWS L’associazione Penelope Lazio, che si occupa del supporto alle famiglie delle persone scomparse, ha diffuso un nuovo appello urgente riguardante Giorgia De Nuccio, 15 anni. La giovane si è allontanata il 22 novembre 2025 da una casa famiglia di San Cesareo (Roma) e da quel momento non è stato più possibile rintracciarla. La descrizione della ragazza. Al momento della scomparsa, Giorgia indossava pantaloni grigi scuri e una felpa bianca con cappuccio caratterizzata da scritte rosa sulle maniche. Non ha con sé documenti, cellulare né denaro, motivo per cui l’associazione invita a prestare particolare attenzione alle stazioni ferroviarie e ai terminal dei pullman. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Giorgia, 15 anni, non da più sue notizie dallo scorso 22 novembre: l’appello dell’associazione Penelope Lazio