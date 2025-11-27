Giorgia 15 anni non da più sue notizie dallo scorso 22 novembre | l’appello dell’associazione Penelope Lazio
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’associazione Penelope Lazio, che si occupa del supporto alle famiglie delle persone scomparse, ha diffuso un nuovo appello urgente riguardante Giorgia De Nuccio, 15 anni. La giovane si è allontanata il 22 novembre 2025 da una casa famiglia di San Cesareo (Roma) e da quel momento non è stato più possibile rintracciarla. La descrizione della ragazza. Al momento della scomparsa, Giorgia indossava pantaloni grigi scuri e una felpa bianca con cappuccio caratterizzata da scritte rosa sulle maniche. Non ha con sé documenti, cellulare né denaro, motivo per cui l’associazione invita a prestare particolare attenzione alle stazioni ferroviarie e ai terminal dei pullman. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
News recenti che potrebbero piacerti
Una festa indimenticabile per i 18 anni di @_.giorgia.f_ Circondata dalle sue amiche più care, ha festeggiato alla grande con tanto divertimento, musica e risate. Un’atmosfera speciale, piena di energia e momenti che resteranno nel cuore! Grazie a tutt - facebook.com Vai su Facebook
Dieci anni fa, il 13 novembre 2015, Parigi fu colpita da un vile attacco terroristico rivendicato dall'ISIS, che sconvolse il mondo intero. Una ferocia che ha lasciato un segno indelebile nei ricordi e nelle coscienze di tutti. Ricordo ancora l'orrore, lo smarrimento, il Vai su X
Giorgia Palmas derubata sul treno a Milano: “Smarrita e delusa, quella valigia mi accompagnava ovunque da 15 anni” - Milano, 4 ottobre 2025 – Disavventura per Giorgia Palmas che ha affidato ai social il suo sfogo dopo aver subìto un furto mentre viaggiava in treno da Milano (dove vive insieme al compagno Filippo ... Scrive ilgiorno.it
Schlein, 'con governo Meloni spesa sanità ai minimi da 15 anni' - "Con gli ultimi governi di cui il Pd ha fatto parte si era finalmente invertita la tendenza, con un ministro che aveva portato la spesa sanitaria alla media europea al 7%; con questo governo guidato ... Come scrive ansa.it