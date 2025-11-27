Gioielli | rubino Bulgari da favola aggiudicato a 248mila euro

(Adnkronos) – Un rubino birmano di straordinaria bellezza, montato su un iconico anello Trombino firmato Bulgari, è diventato il simbolo dell'eccezionale successo dell'Asta di Gioielli che si è tenuta lunedì 24 e martedì 25 novembre nella storica sede milanese. Il prezioso, protagonista assoluto della due giorni, è stato conteso da collezionisti internazionali collegati online e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

