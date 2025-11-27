Gioia Palladino | Abbiamo avuto coraggio vittoria determinante per la testa

Francoforte (Germania). Non poteva immaginare un esordio in Champions League migliore, Raffaele Palladino. 3-0, anzi, 0-3 in casa dell’Eintracht Francoforte, primo successo assoluto sulla panchina nerazzurra e ovviamente anche nella massima competizione europea. “Una notte magica” l’ha definita lo stesso tecnico nel post gara, esprimendo tutta la soddisfazione per il risultato e la prestazione, ma mettendo in luce soprattutto quanto il gruppo si sia mentalmente sbloccato. Eintracht-Atalanta 0-3, le parole di Palladino. La prestazione – “Ho rivisto l’Atalanta che tutti volevamo rivedere. I protagonisti sono stati i ragazzi, è stata la vittoria del gruppo: io non ho la bacchetta magica per cambiare le cose, ho solo cercato di far capire ai ragazzi che bisognava avere coraggio, metterci qualcosa in più. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Altre letture consigliate

Atalanta "bella di notte": la Champions come cura, a Francoforte Palladino cerca la prima gioia - TuttoAtalanta.com Vai su Facebook

Gioia Palladino: “Abbiamo avuto coraggio, vittoria determinante per la testa” - 3 di Francoforte racconta un aneddoto: "Ho chiesto a ragazzi di darmi aggettivi che rispecchiassero il dna dell'Atalanta, entusiasmo, ambizione, fame, leggerezza. Da bergamonews.it

Atalanta, Palladino: "E' stata una notte magica e indimenticabile, ci serviva una scintilla" - "Ho chiesto ai giocatori di scrivere su un foglio le caratteristiche del Dna che doveva ritrovare la squadra e sono arrivati spunti importanti" ... Si legge su msn.com

Palladino: “Ho avuto tante chiamate ma ho aspettato solo l’Atalanta” - Raffaele Palladino si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore dell'Atalanta. tuttojuve.com scrive