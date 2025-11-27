Gioia Mia | quando un bambino iperconnesso incontra una zia fuori dal tempo – Il film d’esordio di Margherita Spampinato con una straordinaria Aurora Quattrocchi

Cosa accade quando un bambino cresciuto tra smartphone, app e logiche veloci viene mandato a trascorrere l'estate in una casa di campagna in Sicilia, insieme a una zia anziana, religiosa e inflessibile? Da questo incontro nasce "Gioia Mia", il film d'esordio di Margherita Spampinato, interpretato da una intensa e magistrale Aurora Quattrocchi nel ruolo di zia Gela. Il film racconta la storia di Nico, un ragazzino abituato alla vita urbana, ai dispositivi sempre accesi e a un mondo iperconnesso. I genitori decidono di mandarlo in Sicilia per "staccare", ma ad accoglierlo trova una donna che sembra vivere in un altro tempo: lenta, rituale, profondamente religiosa, legata ai ritmi e alle credenze del paese.

