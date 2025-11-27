Giochi | Saracino Brightstar ‘a L’Aquila investimento molto importante’
(Adnkronos) – "L’Aquila per noi rappresenta un investimento molto importante perché significa inserire competenze tecnologiche sull'innovazione, sull'intelligenza artificiale che riteniamo fondamentali per la crescita e lo sviluppo dell'azienda e dall'altra parte dare un'opportunità a un territorio che purtroppo ha vissuto un passato non troppo felice. Si tratta di offrire un'opportunità di supporto alla rinascita, alla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
