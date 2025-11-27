Ginosa approvato il regolamento della consulta delle associazioni

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 26 novembre è stato approvato il Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Ginosa, uno strumento pensato per rafforzare il dialogo tra l'Amministrazione e il mondo dell'associazionismo locale, nonchè tra le associazioni stesse. Tra gli obiettivi principali: promuovere forme innovative di partecipazione, valorizzare il ruolo delle realtà associative, favorire la collaborazione tra enti del Terzo Settore e sostenere percorsi di formazione e sviluppo a beneficio della comunità. La Consulta si configura come organo consultivo e propositivo, finalizzato a favorire la partecipazione attiva delle associazioni, promuovere il confronto su temi di interesse collettivo e sostenere la realizzazione di iniziative condivise sul territorio.

