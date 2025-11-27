Gilmour rischia l’operazione | tempi più lunghi e Napoli costretto a rinunciare al suo regista

Il rientro in gruppo di Leonardo Spinazzola è una buona notizia per Antonio Conte, ma il sorriso dura poco. Il tecnico del Napoli, infatti, rischia di perdere Billy Gilmour per molto più tempo del previsto. Il centrocampista scozzese, fuori dal 1º novembre a causa della pubalgia, sta valutando insieme al club la possibilità di sottoporsi a un intervento chirurgico. Una decisione che cambierebbe la sua stagione e costringerebbe il Napoli a una lunga gestione dell’emergenza a centrocampo Nome completo Billy Clifford Gilmour Posizione Centrocampista Squadra attuale Napoli Nazione Luogo di nascita Irvine Data di nascita Giugno 11, 2001 00:00 Età 24 Peso (Kg) 60 Altezza (cm) 170 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 12 - Per Game Partite iniziate 6 0. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

