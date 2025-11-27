Gilmour con la pubalgia | rischia l' operazione E Conte in mezzo ha gli uomini contati

Lo scozzese è fuori dal primo novembre: sinora le terapie conservative non hanno avuto effetto, così il giocatore è volato a Londra per un consulto. In caso di intervento tornerebbe solo a gennaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gilmour con la pubalgia rischia l operazione e conte in mezzo ha gli uomini contati

Gilmour con la pubalgia: rischia l'operazione. E Conte in mezzo ha gli uomini contati

