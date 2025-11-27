Gilmour alle prese con la pubalgia | lo staff medico valuterà la possibilità di un intervento chirurgico Di Marzio
Le condizioni di Billy Gilmour continuano a preoccupare il Napoli. Il centrocampista scozzese, fermo dalla gara contro il Como (10° giornata) per una persistente pubalgia, potrebbe essere costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. Ne ha parlato Di Marzio. Possibile operazione per Gilmour: i dettagli. Ecco cosa riporta Di Marzio: “Il centrocampista scozzese è alle prese con la pubalgia e nelle prossime ore lo staff medico valuterà l’eventualità di un intervento chirurgico. Non sono buone notizie per Antonio Conte, già alle prese con numerose assenze: tra i centrocampisti in infermeria figurano infatti De Bruyne e Anguissa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
