Gilles Simon chiarisce | Non tutti possono essere Sinner ma gli italiani sono i migliori per un motivo

Yannick Noah è stato l’ultimo tennista francese a conquistare un titolo del Grande Slam. Il riferimento è al Roland Garros del 1983. Sono trascorsi ben 42 anni e, nel tennis moderno, il nome “Yannick” per la sua pronuncia corrisponde a “Jannik”, pensando a Jannik Sinner. L’altoatesino è la punta di diamante di un movimento italiano, sempre più in evidenza nel massimo circuito internazionale. Non è un caso che nel 2025, al di là della terza Coppa Davis in serie vinta a Bologna (senza Sinner e Lorenzo Musetti, i primi due tennisti nostrani in classifica mondiale), i titoli a livello ATP siano stati ben 11, di cui 6 firmati dal fuoriclasse pusterese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gilles Simon chiarisce: “Non tutti possono essere Sinner, ma gli italiani sono i migliori per un motivo”

Approfondisci con queste news

Gilles Simon duro sul tennis francese: "Non tutti possono essere Jannik Sinner ma...". L'ex giocatore transalpino mette a confronto la situazione del tennis italiano e quello francese tennisworlditalia.com/tennis/news/In… #IntervisteTennis #GillesSimon #Jannik Vai su X

Trent’anni dopo la sua prima pubblicazione, Il giardino in movimento racchiude ancora in sé diversi gradi di leggibilità: è una guida per il giardiniere, è un trattato di filosofia della natura, è un resoconto letterario delle esperienze che Gilles Clément (paesaggis - facebook.com Vai su Facebook

Gilles Simon duro sul tennis francese: "Non tutti possono essere Jannik Sinner ma..." - Gilles Simon ha rilasciato un'intervista alla versione francese di Eurosport nella quale ha parlato della situazione del tennis transalpino e ha anche fatto un parallelo su cosa sta avvenendo in Itali ... Come scrive tennisworlditalia.com