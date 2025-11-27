Giletti convintissimo | Vlahovic nella prossima stagione giocherà in quella squadra Non è una certezza ma quasi
. Parla il noto tifoso juventino. Massimo Giletti, conduttore e noto tifoso juventino, è intervenuto a Radio Bianconera per commentare la sofferta vittoria della Juventus contro il BodøGlimt in Champions League. Il giornalista ha subito sintetizzato l’ altalena emotiva vissuta dai bianconeri in Norvegia. « Siamo passati in un attimo da trenta giorni al buio al sole di mezzanotte, grazie a Yildiz », ha esordito Giletti, sottolineando come le difficoltà ambientali e la brutta prestazione iniziale abbiano reso l’impresa ancora più pesante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
#Giletti ne è praticamente sicuro Che ne pensate? Vai su X
Giletti: "Juve fragile ma Spalletti può cambiare la musica. Vlahovic? Lo vedo al Milan’” - Massimo Giletti, conduttore e noto tifoso juventino, è intervenuto a Radio Bianconera per commentare la Juventus di Luciano Spalletti dopo la sofferta vittoria in Champions League ... Si legge su tuttojuve.com